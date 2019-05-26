3 نصائح لتأسيس فريق عمل عالي الأداء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سواء كنت مبرمجاً أو مسوقاً في شركة ناشئة مكونة من 5 أشخاص، أو واحداً من عشرات الآلاف من الموظفين في شركة متعددة الجنسيات مترامية الأطراف، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تكون متأكداً منه هو أنك ستعمل في فريق واحد أو أكثر.

تعتبر الفرق الوحدة الأساسية التي يتم تنظيم الشركة وفقها. وعندما تعمل الفرق بشكل جيد، تقوم الشركات بتصميم وإنتاج وتقديم منتجات وخدمات رائعة. ويميل أنجح القادة في أي شركة، إلى تأسيس وتحفيز الفرق لتحقيق أهداف مشتركة. وتقول ليندريد جرير، أستاذة السلوك التنظيمي في كلية ستانفورد للدراسات العليا: «من أوضح العلامات على وجود قائد يمتلك خبرة، هو الاهتمام الذي يوليه لموظفيه وفرق العمل»، مضيفة: «إن كل شيء في الشركة يحدده فاعلية الفرق وقدرة القائد على قيادتها لتحقيق النجاح».

وأمضت جرير مسيرتها المهنية في دراسة الفرق، وتُعرِّفها بأنها «مجموعات تتكون من 3 إلى 10 أشخاص يعملون بشكل مترابط لتحقيق مهمة مشتركة». ومن خلال أبحاثها، طورت الأستاذة في كلية ستانفورد فهماً عميقاً لما يجعل الفرق ذات أداء فعال للغاية. وفي مقال نشرته مؤخراً على الموقع الرسمي لكلية ستانفورد، اقترحت جرير 3 نصائح لبناء وإدارة فرق فعّالة.



بناء فرق متنوعة



أصيبت جرير بالحيرة بسبب افتقار العديد من الفرق التي تشكلها الشركات للتنظيم، لا سيما في الشركات الناشئة التي أصبحت في الآونة الأخيرة موضع تركيز أبحاثها. وتوضح أبحاث جرير أن الشركات التي تدرس ملياً عملية تكوين الفرق، من المرجح أن تبني فرقاً أكثر نجاحاً. والفِرق الأكثر نجاحاً هي الفرق المتنوعة. وتضيف: «يجب أن تكون لدى أعضاء الفريق طرق مختلفة في التفكير، وخلفيات وأساليب عمل مختلفة، وخبرات مختلفة. اجمع المتفائلين والمتشائمين معاً، وكذلك المجازفين ومتجنبي المخاطرة، ووازن بين الجنسين. بعبارة أخرى، أسس فريقاً متكاملاً ومتميزاً في ذات الوقت». وفي الوقت الذي تشجع فيه على التنوع، فإنها تحذر أيضاً من احتمال وجود اختلاف في الأهداف بين أعضاء الفريق، ولهذا تقترح وضع أهداف واضحة وقواعد أساسية مسبقاً يمشي عليها الأعضاء.

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اكتشاف المشاكل ومعالجتها في وقت مبكر



من بين التوصيات الأخرى التي تقدمها جرير، اكتشاف المشكلات وتحديدها عند ظهورها داخل الفريق. فالمشاكل الصغيرة في حال عدم معالجتها، ستصبح أكبر ويمكن أن تؤثر في فاعلية الفريق. ومن خلال تجربتها، لاحظت جرير أنه حتى الصراعات التي قد تبدو بسيطة بين أعضاء الفريق يمكن أن تشير إلى مشاكل أساسية أكثر خطورة.يمكن أن يشعر أحد أعضاء الفريق بأنه لم يحصل على الترقية التي يستحقها، ونتيجة لذلك يمكن أن يعبر عن إحباطه في مجالات أخرى. ولمعالجة ذلك، تقترح جرير الجلوس مع هذا الشخص على انفراد والبحث عن الأسباب التي تثير مشاعره السلبية وحل المشكلة من جذورها. وفي حال لم يكن أعضاء الفريق يتحدثون في الاجتماعات، فيجب على المدير محاولة التعامل مع هذا الأمر بشكل استباقي؛ إذ يجب الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة مثل الأماكن التي يجلسون فيها أثناء الاجتماع وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في النقاش.



تطبيق «تسلسل هرمي سلس»



كل فريق لديه قائد، ولكن التصرف بتسلط خلال الاجتماعات غالباً ما يفسد التفاعل بين الأعضاء ويقوّض الإبداع والشفافية، الأمر الذي يؤثر في نهاية المطاف في الإنتاجية. ولمعالجة هذه المسألة، توصي جرير بإنشاء تسلسل هرمي مرن أو سلسل، بحيث يمكن للفريق تطويعه بما يتوافق مع المصلحة العامة في العمل. وتقترح جرير منح الجميع فرصة التعبير عن آرائهم وأفكارهم.