شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مواد البناء: صناعة الزجاج حققت طفرة غير مسبوقة وتوسعات استثمارية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد خطاب عضو مجلس ادارة غرفة صناعة مواد البناء، إن صناعة الزجاج فى مصر حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى توسعات جديدة تتواكب مع متطلبات السوق والمشروعات القومية فى الوقت الراهن.

وأكد محمد خطاب، فى تصريحات صحفية، أن هناك توسعات استثمارية جديدة فى السوق المصرى لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية الحالية بجانب تطوير الآلات وخطوط الإنتاج الموجودة حاليا لتلبية احتياجات السوق.