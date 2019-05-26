شكرا لقرائتكم ترامب يحضّ من طوكيو على تجارة أكثر إنصافاً مع اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 17:48

طوكيو - أ ف ب - تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان "أكثر إنصافاً"، وذلك في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر 4 أيام وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين. ويتوقع أن تطغى الأحاديث والصور الوديّة على الزيارة عندما يلعب ترامب الغولف ويشاهد مصارعة السومو مع "صديقه" رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.



لكن أكبر وثالث أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تحاولان التوصل إلى اتفاق تجاري بينما لم يفوت ترامب فرصة التنديد بما يعتبره عدم توازن بين البلدين في مجال التجارة. وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة كبرى الشركات اليابانية بينها "تويوتا" و"هوندا" و"نيسان": "كان لدى اليابان أفضلية كبيرة على مدى سنوات كثيرة. لكن لا بأس، ربما هذا ما يدفعكم لمحبتنا إلى هذه الدرجة".

لكنه تعهّد أن عند التوقيع على اتفاق تجاري ثنائي، "فسيكون الأمر أكثر إنصافاً بعض الشيء".

وقال: "نأمل عبر هذا الاتفاق في التعامل مع مسألة عدم التوازن التجاري وإزالة الحواجز على صادرات الولايات المتحدة وضمان الإنصاف والمعاملة بالمثل في علاقتنا، ونحن نقترب من ذلك". وأضاف: "نأمل في أن نعلن عن أمور إضافية قريباً وعن أمور مهمة جداً خلال الأشهر القليلة المقبلة".

ويشيد مسؤولون يابانيون وأميركيون بالعلاقة "غير المسبوقة" التي تجمع بين ترامب و"زميله في الغولف" رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وستكون أبرز محطة في هذه الزيارة الدولة، لقاء بين الرئيس الأميركي وإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو يوم الاثنين المقبل، والذي تربّع على العرش بعد تنازل والده أكيهيتو عنه لأسباب صحية.

وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ تولى العرش في 30 نيسان (أبريل) الماضي. وسيتعين على القادة الآخرين انتظار الاحتفالات التي ستنظم في تشرين الأول (أكتوبر) للحصول على هذا الشرف.

وقال ترامب قبيل مغادرته: "من بين كل دول العالم، أنا ضيف الشرف في أكبر مناسبة جرت لديهم منذ أكثر من 200 عام". لكن المشهد الأبرز سيتمثل بحضور ترامب غداً الأحد اليوم الأخير من بطولة السومو، إذ سيقدم الكأس للفائز.

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وشكّل حضور ترامب في صالة السومو معضلة لوجستية وأمنية وبروتوكولية مرتبطة بتفاصيل تنظيم الحدث، مثل مكان جلوس الرئيس الأميركي خلال المباراة وكيفية حمايته من الحضور في حال بدأوا برمي الوسادات بحسب التقاليد عندما يسقط البطل الذي يطلق عليه "يوكوزونا".

وسيلعب الزعيمان الغولف قبل حضورهما مباراة السومو ومن ثم سيتوجهان إلى مطعم في حي روبونغي الترفيهي في طوكيو برفقة زوجتيهما.

وكان آبي عاد للتو من واشنطن بينما سيعود ترامب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا (غرب). وقال ترامب إن العلاقة بين البلدين "ما كانت يوماً أقوى وأقرب مما هي عليه الآن، وهذه لحظة رائعة للتجارة بين البلدين".

ويقتصر الشق الدبلوماسي الرسمي من الزيارة على لقاء ثنائي مقتضب وغداء عمل يوم الاثنين سيتحدث الزعيمان بعده للصحافيين.

ومن المقرر كذلك أن يجتمعا بعائلات الأشخاص الذين خطفتهم كوريا الشمالية خلال حقبة الحرب الباردة لتدريب جواسيسها، وهي مسألة تحمل بعداً عاطفياً بالنسبة لليابان، وضغط آبي على ترامب مراراً للتطرق إليها في محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وسيخاطب ترامب الجنود في قاعدة أميركية في اليابان، مؤكداً بذلك على التحالف العسكري بين البلدين في ظل ارتفاع منسوب التوتر مع كوريا الشمالية بعد فشل قمة هانوي في شباط (فبراير) الماضي.

وقبل ساعات من هبوط طائرة ترامب، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون لوسائل الإعلام المحلية إن "لا شك" في أن اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي، لكنه أصر على أن واشنطن لا تزال مستعدة لاستئناف المحادثات.

ويتوقع أن يعقد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر محادثات مع نظرائه اليابانيين على هامش الزيارة.