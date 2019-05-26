«إعادة التأمين» تلتهم 2.25 مليار من أقساط الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

استمر «نزيف» الأقساط المكتتبة لصالح شركات «إعادة التأمين» الأجنبية في الربع الأول من العام 2019 مع وصول نسبة سيطرتها على مجمل الأقساط المكتتبة إلى الثلث تقريباً«30%» مقارنة مع 19% في الفترة المماثلة عن 2018.

وبحسب التحليل الذي أجرته ”الخليج 365” على النتائج المالية لشركات التأمين في الربع الأول الماضي؛ سجلت شركات «الإعادة» صافي أقساط بعد تسديدها للمطالبات الفنية المستحقة عليها - نمواً لافتاً عند 76% لتصل إلى 2.25 مليار درهم مقارنة مع 1.28 مليار درهم في الربع الأول 2018. وارتفع نمو الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين المدرجة «29 شركة» إلى 10% ليصل الإجمالي إلى 7.74 مليار درهم مقارنة مع 7.074 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي 2018، ووصلت حصة شركات «الإعادة» إلى 4.58 مليار درهم من تلك الأقساط، مقارنة مع 3.88 مليار درهم في الفترة المقارنة عن 2018.

وضخت شركات «الإعادة» جزءاً من أقساطها تلك في السوق المحلية على هيئة مطالبات فنية لتصل قيمتها إلى 2.335 مليار درهم مقارنة مع 2.601 مليار درهم في الربع الأول 2018، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة المطالبات الفنية التي سددتها مجمل شركات التأمين 4% إلى 3.79 مليار درهم مقارنة مع 3.95 مليار درهم في الفترة المماثلة عن 2018.

وفيما يتعلق بالمصاريف الإدارية والعمومية في الربع الأول الماضي، فقد ارتفعت بشكل طفيف 2% لتبلغ 512 مليون درهم مقارنة مع 504 ملايين درهم في الربع الأول 2018.