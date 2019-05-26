تجميل بيانات وصفقات «مشبوهة» تقود شركة مساهمة إلى التحقيق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع في إجراءات فحص وتحقيق في شبهات، تطال عدداً من المخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، من بينها مخالفات منسوبة لإحدى الشركات تتعلق بعدم إظهار البيانات المالية بصورة صحيحة وعادلة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بمعايير حوكمة الشركات والانضباط المؤسسي.

وفيما لم تفصح «الهيئة» عن أسماء الشركات، فقد قالت في بيان على موقعها أمس: إن التدقيق الذي أجري بناء على شكوى وطلب من بعض المساهمين في شركة مدرجة أخرى، يتعلق بمخالفات في بعض الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي - حسبما ورد بالطلب - تسببت في إلحاق أضرار بالمساهمين وبالشركة، ومن أهم تلك الممارسات، النواحي المالية للشركة وبعض التصرفات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.

وفي ضوء ما يسفر عنه الفحص والتحقيق، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بأحكام قانون الهيئة والأسواق (4 لسنة 2000)، وقانون الشركات التجارية (2 لسنة 2015)، والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

إلى ذلك، انتهت «الهيئة» من التحقيق مع إحدى شركات الوساطة فيما تنظر في إيقافها عن العمل وإصدار عدد من الغرامات المالية بحقها؛ وذلك في ضوء ثبوت ارتكابها لعدد من المخالفات، أهمها عدم الالتزام بالفصل بين حسابات العملاء وحسابات الشركة، بالإضافة إلى عدم التزامها بالمعايير المحاسبية الدولية والضوابط الصادرة من الهيئة.