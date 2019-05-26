مليار دولار صادرات البرازيل إلى الدول العربية في إبريل 2019

دبي:”الخليج 365”

كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي في شهر إبريل/‏نيسان من العام الجاري بلغت مليار دولار تقريباً. وسجلت الصادرات ما مجموعه 980.4 مليون دولار خلال الشهر الأول من الربع الثاني، بزيادة قدرها 40.3 في المئة، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبإجمالي حوالي 2.7 مليون طن. وتشير آخر الأرقام الصادرة عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى أن شهر إبريل يعد من أفضل الأشهر التي يتم فيها تصدير البضائع من البرازيل منذ عام 2014.

ووفقاً لما صرحت به الغرفة فإن ما مجموعه 282.7 ألف طن من الصادرات البرازيلية بقيمة 239.15 مليون دولار ذهبت إلى دولة الإمارات، في حين تم تصدير ما مجموعه 249.28 ألف طن بقيمة 177.2 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية. وبلغ مجموع الصادرات إلى مصر 183 ألف طن بقيمة 92.8 مليون دولار، أما إجمالي البضائع التي تم تصديرها إلى سلطنة عُمان والبحرين بلغت 801.23 ألف طن بقيمة 63.49 مليون دولار و 535.75 ألف طن بقيمة 51.7 مليون دولار على التوالي خلال نفس الفترة.

وقال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية: «تشير الأرقام الإيجابية الصادرة عن الغرفة إلى قوة العلاقات والروابط التجارية المتينة بين البرازيل والعالم العربي، ما يدفعنا إلى الاستمرار والمحافظة على هذه العلاقات بين الجانبين. وهو ما يعكس أيضاً تزايد الطلب القوي والمتنامي على المنتجات البرازيلية، التي تشتهر بجودتها ».