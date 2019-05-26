ترامب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكثر في بلاده



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، رجال الأعمال اليابانيين، على زيادة استثمارات‭‭ ‬‬شركاتهم في الولايات المتحدة، وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

ووصل ترامب إلى اليابان في وقت سابق أمس في زيارة تتضمن الكثير من المراسم، وتهدف إلى إبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة.

وقال لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي.

وقال إنه يأمل في مناقشة عدم التوازن في التجارة بين الولايات المتحدة واليابان لضمان العدالة والمعاملة بالمثل. وأضاف ترامب: «كان لدى اليابان أفضلية تجارية ضخمة للعديد والعديد من السنوات.. لا بأس.. ربما لذلك نعجبكم بهذا القدر الكبير».

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وآبي، قضية التجارة خلال محادثاتهما يوم الاثنين، لكن مسؤولين قللوا من إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذه الزيارة.

وفي سياق متصل، قال كوي تيانكاي، سفير الصين لدى الولايات المتحدة إن بلاده متمسكة بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة من خلال المحادثات، لكنها مستعدة في الوقت نفسه للرد بإجراءات مضادة على أي تحركات أحادية من جانب الولايات المتحدة.

ووصف السفير الصيني، قرار إدارة ترامب، فرض حظر على تعاملات الشركات الأمريكية مع شركة «هواوي تكنولوجيز» بأنه استخدام «غير معتاد» لقوة الدولة ضد شركة. وقال كوي، في مقابلة مع بلومبيرج إن الصين تريد مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يتم إقراره خلال اللقاء المنتظر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينج الشهر المقبل.