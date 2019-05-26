أداء سيئ لسندات الخزانة الأمريكية يثير مخاوف التباطؤ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر مؤشر «ناسداك» قائمة الخاسرين، في الأسبوع الماضي، فاقداً 2.29% ليستقر عند 7637.01 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 1.17% ليستقر عند 2826.06 نقطة وكانت خسائر مؤشر «داو جونز» الذي يعيش موجة خسائر دامت خمسة أسابيع هي الأطول منذ عام 2011، أقل من شريكيه حيث تراجع بنسبة 0.69% .

وتجددت المخاوف حول أداء سندات الخزانة الأمريكية السيئ وهو ما يثير المخاوف من تباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي. فقد تراجعت معدلات العائد على فئة السنوات العشر إلى ما دون 2.3% بينما تراجع العائد على نظيرتها الألمانية إلى سالب 0.12%.

وهبط العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف العام وسجل سالب 0.132٪ الأسبوع الماضي.

وتقدم «داكس» قائمة الخاسرين في منطقة اليورو رغم البيانات الاقتصادية الألمانية الإيجابية، متأثراً بتبعات مفاوضات «بريكست» واستقالة تيريزا ماي ليفقد 1.86% ويستقر عند 12011.04 نقطة بينما تراجع مؤشر «فاينانشال تايمز» في لندن بنسبة 96%.

وفي آسيا التي نزحت منها استثمارات بقيمة 2.3 تريليون دولار خلال الأسبوع تراجع مؤشر «شنجهاي»1.2% وانتهى عند 2852.99 نقطة بينما بلغت خسائر «نيكاي» 0.63%.