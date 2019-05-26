25%مكاسب النفط منذ بداية العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم تراجعها الحاد خلال الأسبوع الماضي ، لا تزال أسعار النفط أعلى بنسبة 25 %مقارنة مع بداية العام حيث كان سعر برميل برنت 55 دولاراًوالخام الأمريكي 45 دولاراً للبرميل ,وسجل سعر النفط الخام خسائر خلال الأسبوع الماضي هي الأعلى منذ بداية عام 2019؛ نتيجة الضغوط التي مارستها مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وعززتها المخزونات الأمريكية، التي سجلت زيادة هي الأكبر منذ يوليو 2017. وقد أنهى برميل برنت على تراجع بنسبة 4. 5% ليستقر عند 67.69 دولار للبرميل. أما الخام الأمريكي الخفيف فقط تراجع إلى 58.63 دولار فاقداً 6% خلال أيام التداول الخمسة. وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017، مما يشير إلى وفرة الإمدادات في أكبر مستهلك للخام في العالم. في غضون ذلك، تأثرت الأسعار سلباً؛ جرّاء مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتطور ليصبح أكثر ترسخاً. وأظهر تقرير شركة «بيكر هيوز» الأمريكية للخدمات النفطية الصادر، الجمعة، تراجعاً جديداً لعدد منصات استخراج النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تراجعه بشدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الشركة أن إجمالي عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5 منصات، إلى 797 منصة. (رويترز)