شكرا لقرائتكم خبر عن بديل أفضل عن الحرب التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

روبرت رايش*

بدلاً من هذه الحرب التجارية العالمية، يمكن للولايات المتحدة، منع الشركات الأمريكية التي تملك تكنولوجيات حساسة للأمن القومي، من تقاسُمها مع الصين.

أمريكا الآن في حالة حرب تجارية مع ثاني أكبر اقتصاد على وجه الأرض. يوم الاثنين، 13 مايو/أيار، قالت الصين إنها سترفع قيمة الرسوم الجمركية إلى 20 أو 25% على ما قيمته حوالي 60 مليار دولار من السلع الأمريكية - التي تُفرض عليها ضرائب حالياً بنسبة 10%، رداً على التعرفات التي سبق لترامب أن وضعها على سلع صينية.

جاءت الخطوة الصينية بعد أن زاد ترامب التعرفات الجمركية على 200 مليار دولار من السلع الصينية إلى 25% يوم الجمعة، 10 مايو/ أيار.

وتُدفع التعرفات من قِبل المستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية. وهي تعمل تماماً مثل الضرائب. وإذ فرضها ترامب، رَفَعَ في واقع الأمر، قيمة الضرائب على معظم الأمريكيين بنحو 800 دولار لكل أسرة. وسوف ترفع التعرفات الانتقامية الصينية الضرائب أكثر.

وأسوأ من ذلك، أن ضرائب التعرفة الجمركية تراجعية. والطبقة الوسطى والفقراء يدفعون نسبة أكبر على دخولهم ممّا يفعل الأغنياء.

كما أن هذه الحرب التجارية يمكن أن تدخلنا (نحن الأمريكيين) في حالة تباطؤ. فالاقتصادات الكبرى الأخرى تتباطأ. في عام 1930، تزَعَّم عضوا الكونغرس «سْموت» و«هولي» الترويج للتعرفات الجمركية الانعزالية التي وقّعها الرئيس «هيربرت هوفر» لتصبح قانوناً. وقد عمّقت «الكساد العظيم».

يقول ترامب إن التعرفات الجمركية ضرورية للحصول على صفقة مع الصين تتوقف الصين بموجبها عن أخذ تكنولوجيا الشركات الأمريكية.

وفي الواقع، فإن تلك الشركات «الأمريكية» عالمية في معظمها. ولا تنتمي التكنولوجيا التي تملكها إلى الولايات المتحدة. إنها تخصّ تلك الشركات والمساهمين فيها. وهي تطوّرها وتتقاسمها في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، لا تزال معظم تلك الشركات مستعدة لتقاسُم التكنولوجيا الخاصة بها مع الصين في مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية لأن ذلك هو ثمن دخول السوق الصينية المربحة. وما زالت تجني من ذلك أموالاً طائلة.

وقد قال «جون بولتون»، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، إن القضية الحقيقية هي «مسألة القوة»، وأن قيام الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية، له «تأثير كبير على قدرة الصين الاقتصادية، وبالتالي على قدرتها العسكرية».

ولكنْ إذا كان هذا هو الدافع الحقيقي، فهنالك طريقة أفضل بكثير لحماية الأمن القومي، ولا تفرض ضريبة تراجعية كبيرة على الأمريكيين وتهدّد بإحداث ركود عالمي.

ينبغي على ترامب منع الشركات الأمريكية التي تملك تكنولوجيات حساسة للأمن القومي، من تقاسُمها مع الصين- حتى لو كان ذلك هو ثمن الوصول إلى سوق الصين المربحة.

منعها من الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية، ومنعها من التعاون مع الشركات الصينية المملوكة للدولة، ومطالبتها بحماية التكنولوجيا الخاصة بها.

قد تُضطرّ الشركات التي تتخذ من أمريكا مقرّاً لها، إلى التضحية ببعض الأرباح. وذلك سيّئ جدّاً، ولكنه ثمن أصغر بكثير من تكلفة هذه الحرب التجارية العالمية.

* أستاذ علوم السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا. ووزير العمل في إدارة كلينتون. (موقع: يوراسيا ريفيو)