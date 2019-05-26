الغموض يكبح انطلاقة الأسهم العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيمين زرزور

العنوان العريض الذي يحكم اتجاهات أسواق الأسهم العالمية هو الغموض الذي يلف مسارها كما يحول دون انطلاقة مكاسبها بما يؤكد تحسن الشهية للمخاطر، والغموض نفسه هو الذي يحول دون تدهورها، فهي تحافظ على معدلات خسائر تحت السيطرة للأسبوع الثالث على التوالي.

أهم مؤشرات ذلك الغموض مآل مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة التي كانت وراء موجة التشاؤم الأخيرة ما حال دون دخول اللون الأخضر على شاشات البورصات العالمية منذ توقف المفاوضات. إلا أن أحدث تغريدات الرئيس الأمريكي التي أطلقها يوم الجمعة وقال فيها إن مشاكل التجارة مع الصين قد تحل سريعاً، منحت الأسهم فرصة لالتقاط أنفاسها في تداولات اليوم الأخير من الأسبوع وتعويض بعض خسائرها لكنها خرجت بنهاية الأسبوع خاسرة كما في الأسبوع الذي سبقه وبمعدلات تراجع تكاد تكون مكررة.

ومما يعزز ذلك الغموض أيضاً التناقض بين الصورة التي ترسمها بيانات الاقتصاد الأمريكي الذي يقود انتعاشاً هشاً على صعيد الاقتصاد العالمي، وبيانات أخرى تصدر عن مناطق مهمة منها الصين ومنطقة اليورو، بما يعتريها من اضطرابات جيوسياسية، تلك البيانات التي تزيد من شهية المحللين للتحذير من ركود قادم تحول دون الإفلات منه المخاوف من تصعيد الحرب التجارية لتشمل شركات بعينها كما هي الحال مع «هواوي» وفرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية على سلع جديدة مثل السيارات الأوروبية التي أجلتها 180 يوماً.

وتلعب البنوك المركزية دوراً مهماً في زيادة الغموض عموماً خاصة أن كل بنك من البنوك الرئيسية الكبرى في العالم مرتهن لسياسة تخدم أهداف الدولة أو المنطقة(المركزي الأوروبي) التي يديرها، ما يحول دون تنسيق سياسات تدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي من جهة، وتمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات الاستثمار المستقبلية بناء على معطيات محددة.

وتسهم الأسواق الناشئة بدورها في غموض الصورة نتيجة رهان المستثمرين عليها بداية العام وسط مؤشرات على تحسن أدائها، إلا أن ما تتعرض له عملات تلك الأسواق وثقل ديونها المقومة بالدولار يحفز الاستثمارات الأجنبية على الهروب منها سريعاً وبالتالي تعريضها لموجة تذبذب جديدة.

وسط هذا الغموض سجلت الأسهم العالمية خسائر جديدة خلال الأسبوع الماضي بلغت وسطياً واحد في المئة وسط موجة تذبذب يومي لافتة عكست تأثر قوى السوق بغموض الصورة، من خلال مكاسب تجاوزت 300 نقطة في يوم واحد على مؤشر داو جونز وخسائر مماثلة أو تزيد على نفس المؤشر في يوم آخر.

وانتهى المشهد الجمعة على تصدر مؤشر ناسداك قائمة الخاسرين فاقداً 2.29% ليستقر عند 7637.01 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 1.17% ليستقر عند 2826.06 نقطة وكانت خسائر مؤشر داو جونز الذي يعيش موجة خسائر دامت خمسة أسابيع هي الأطول منذ عام 2011، أقل من شريكيه حيث تراجع بنسبة 0.69% واستقر عند 25585.69 نقطة.

وتقدم داكس قائمة الخاسرين في منطقة اليورو رغم البيانات الاقتصادية الألمانية الإيجابية، متأثراً بتبعات مفاوضات بريكست واستقالة تيريزا ماي ليفقد 1.86% ويستقر عند 12011.04 نقطة بينما تراجع مؤشر فاينانشل تايمز في لندن بنسبة.96% واستقر عند 7277.73 نقطة.

وفي آسيا التي نزحت منها استثمارات بقيمة 2.3 تريليون دولار خلال الأسبوع تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.2% وانتهى عند 2852.99 نقطة بينما بلغت خسائر نيكاي الياباني 0.63 % ليستقر عند 21117.22 نقطة.

وتجددت المخاوف حول أداء سندات الخزانة الأمريكية السيئ وهو ما يثير المخاوف من تباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي. فقد تراجعت معدلات العائد على فئة السنوات العشر إلى ما دون 2.3% بينما تراجع العائد على نظيرتها الأمانية إلى سالب 0.12%.

وهبط العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس قرب أدنى مستوياته في عامين ونصف العام وكان سجل سالب 0.132٪ الأسبوع الماضي.