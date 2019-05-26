«إدارة المركزي» تطلع على تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة بـ «بازل 3»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لسنة 2019 صباح يوم الأحد الموافق 19 مايو/‏ أيار 2019 في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري، المحافظ، و أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

اطّلع المجلس على تقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل 3، واتخذ القرارات المناسبة فيما يخص كلاًّ من نسبة الرفع المالي، المخاطر الائتمانية للطرف المقابل، المخاطر الائتمانية، تعديل القيمة الائتمانية، التوريق المالي، الاستثمار في حقوق الملكية في صناديق الاستثمار، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية، الدعامة 3، مخاطر الائتمان، الدعامة 2، متطلبات رأس المال الفردي.

اطّلع المجلس أيضاً على عدة مذكرات من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسجل المنشآت الماليّة المرخصة، وآخر المستجدات بشأن التمويل العقاري، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.