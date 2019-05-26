شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع التجاري و«المألوف الجديد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د.عبدالعظيم محمود حنفي*



عام على اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إثر اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبحسب وول ستريت جورنال فإن الشركات الأمريكية تتعرض لخسائر سنوية تبلغ 30 مليار دولار كنتيجة للنقل القسري للتكنولوجيا. وقد طالب الجانب الأمريكي الصين بتقديم إجراءات فعالة ومؤثرة لمعالجة هذا الموضوع، إلا أن الصين تدعي أنها لا تمارس أي نوع من القهر لإجبار الشركات أمريكية على نقل تقنياتها للصين وتتهم أمريكا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

تشك أمريكا في أن جيش التحرير الشعبي الصيني يقوم بجمع معلومات متعلقة بالتكنولوجيا الأمريكية عن طريق القرصنة، وتطالب أمريكا كذلك بإلغاء الصين سياستها الصناعية المعروفة باسم «صنع في الصين 2025»، وهي سياسة تتيح للحكومة تقديم دعم هائل للشركات بشكل ينافي قوانين منظمة التجارة العالمية.

في يوليو 2018 ارتفع وطيس الحرب بعد قيام الدولتين بتبادل فرض رسوم جمركية عالية. قامت أمريكا بفرض زيادة الرسوم 20% على المنتجات التقنية الصينية المتطورة في مسعى يبدو لإبعاد الصين عن منافستها اقتصاديا ومنعها من اللحاق بها في مجال التطور التقني الصناعي الرفيع؛ فالصين دولة تسعى بخطى حثيثة لتصبح مارداً تكنولوجياً عالمياً وقوة صناعية متطورة.

وفي سبتمبر 2018 رفعت واشنطن الجمارك من جديد بنسبة 10% وهو ما دفع الصين للرد بإجراء مماثل مضاد. بعدها بدأ النزاع بين البلدين يشتد ويتطور، وكانت التوقعات عالية بالنسبة للمحادثات التجارية التي عقدت بين الولايات المتحدة والصين يومي 9 و10 مايو /‏أيار 2019، حيث كان هناك أمل في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق. ولكن مع بدء المحادثات، رفعت الولايات المتحدة التعريفة الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%.

ويقول المراقبون إن واشنطن استهدفت من هذه الخطوة الحصول على اليد العليا في المفاوضات، لكن المحادثات انتهت في اليوم التالي من دون اتفاق. ومنذ ذلك الحين، تبدو الحرب التجارية في تصاعد، فقد فرضت الصين إجراءات انتقامية تمثلت في رفع الرسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. وقد ألقت المواجهة بين القوتين بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي؛ حيث توقع البنك الدولي تراجع وتيرة النمو خلال 2019 من 3% إلى 2.9%. وكذلك، قام كل من صندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخفيض توقعاتهما للنمو، وتبعهما في ذلك قيام كل من الاتحاد الأوروبي والصين بخفض معدل نموهما الاقتصادي.

الاقتصادان الأمريكي والصيني يتقلصان بسبب الصراع التجاري، فالصين تعاني من فائض في السلع الاستهلاكية وفائض في المنتجين، في حين أن الوضع معاكس في الولايات المتحدة، حيث يوجد فائض في المستهلكين ونقص في السلع. هذه المشاكل لا تؤثر فقط على الدولتين، بل تؤثر على العديد من الدول الأخرى، وكذلك تؤثر على أسعار الأسهم العالمية حيث تبخرت قيمة سوقية بمقدار تريليون دولار في يوم واحد فقط، يوم 13 مايو/‏ أيار.

من ناحية أخرى فإن المزيد من الدول تتجه لتشديد سياسات الحماية التجارية الخاصة بها ما يسرع من احتمال الانتقال لما يعرف باسم «المألوف الجديد» وهو مصطلح يعني بأن ما كان غير مألوف في الماضي سيصبح مألوفاً وعادياً وجديداً. ويرى الخبراء أن على الأسواق التعود على التعامل مع الواقع الجديد والبيئة التجارية المتغيرة بشكل متسارع. وهكذا فإن الصدام بين العملاقين الاقتصاديين بمثابة حرب اقتصادية عالمية شاملة لن يكون فيها رابح.

أفضل سيناريو متوقع هو أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق قبل بدء تطبيق التعريفات المعلنة، وأن يبدأ الرئيسان ترامب وشي جين بينغ صفحة تصالحية جديدة خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية 28 و29 يونيو/‏حزيران. لكن الجانبين ما زالا بحاجة إلى مراجعة عدد كبير من القضايا، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، والأمن السيبراني، ونقل التكنولوجيا، وغيرها.

* أكاديمي مصري