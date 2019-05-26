شكرا لقرائتكم خبر عن 8 استراتيجيات للتعامل مع الأزمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر المرونة من المهارات الأساسية التي تساعدنا على التعافي بسرعة من الأزمات. وإذا كنت مرناً، فأنت تتمتع بقدرة فطرية على النهوض مجدداً عندما تطرحك الحياة أرضاً، حيث تعلمت كيف تستعيد توازنك وتمضي قدماً.

نحن نعزز قدرتنا على التكيّف من خلال تعلم كيفية التغلب مع التحديات، ومواجهة الصدمات والأحداث المأساوية وضغوط الحياة المتعددة. وبالأساس، عليك أن تتعرض لأزمة، لتتعلم كيفية التعامل معها والنهوض مجدداً. ومع مرور الوقت، يتعلم الناجحون ليس فقط كيفية التغلب على التحديات، بل أيضاً اكتشاف فرص للنمو من خلالها.

إن المرونة هي مهارة مهمة عليك إتقانها، لتحقق النجاح على المدى الطويل. وإليك في هذا السياق بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها الناجحون لتعزيز قدرتهم على الصمود ومواصلة النمو بعيداً عن الأزمات التي من شأنها أن تعيق تقدمهم:



بناء شبكة معارف



نحتاج جميعاً إلى أشخاص في حياتنا يمكننا الاعتماد عليهم، لذا فإن بناء شبكة معارف متماسكة تضم أشخاصاً نثق بهم، تعتبر جزءاً أساسياً لتعزيز قدرتك على التكيّف وتجاوز الأوقات العصيبة. إن الأصدقاء والمقربون وأفراد الأسرة والأحباء هم بمثابة الدعم الاجتماعي لنا، حيث يشجعوننا ويحفزوننا، ويكونون سنداً لنا في أحلك الظروف. وعندما نحيط أنفسنا بأشخاص داعمين، يمكننا التعبير عن مشاعرنا واهتماماتنا من دون أن يساء فهمنا.

وتشير الدراسات إلى أن العامل الأساسي في المرونة، هو تمتعك بعلاقات قوية داخل وخارج الأسرة. كما أن الأشخاص الذين يحظون بمستوى عالٍ من الدعم الاجتماعي تكون عرضتهم للاكتئاب أقل، ويكونون أكثر قدرة على التأقلم في الأوقات العصيبة. فقط احرص على التواصل واطلب مساعدة الآخرين عندما تحتاج إليها.



تعزيز الشعور بالسيطرة



إن الطريقة التي ننظر من خلالها إلى المواقف العصيبة، قد تؤدي إمّا إلى تفاقم الأزمة أو تقليل أثرها. وهذا ما يسمى إعادة التأطير الإدراكية، وينطوي ذلك على النظر إلى الموقف بطريقة تساهم في تقليل الضغوط وتعزيز الشعور بالسيطرة والسلام. إن إعادة صياغة الطريقة التي ننظر من خلالها إلى الأشياء بإيجابية يمكن أن تساهم في تغيير تصوراتنا وتخفّض من مستويات التوتر لدينا.

يمكن لهذه الخدعة الذهنية أن تغيّر طريقة استجابتك الجسدية للضغوط، فإذا كنت تشعر باستمرار أن هناك أزمة تلوح في الأفق، سوف يتفاعل جسدك مع ذلك كما لو أنه سيحدث حقيقة.

كن على دراية بالطريقة التي تفكر فيها بالأشياء: هل تميل إلى التفاؤل أو التشاؤم؟ احذر من الانزلاق إلى أنماط التفكير السلبية، وبدلاً من النظر إلى الموقف الصعب على أنه مشكلة لا يمكن التغلب عليها، حاول النظر إليه على أنه تحدٍّ يمكنك التغلب عليه.



تقبل حقيقة التغيير



كثير من الناس يقضون حياتهم وهم يحاولون تجنب التغيير، حيث إن احتمال مواجهة التغيير تجعلهم يخشون من المجهول. لكن في نهاية المطاف، سوف يتمكن منك التغيير. إن إحدى الطرق المهمة التي يوطد فيها الناجحون مرونتهم، هي تقبل التغيير، حيث يركزون على الاستعداد للتغيير ويتعلمون كيف يتكيفون معه عندما يصبح وشيكاً. سنتعرض دائماً للتغيير في حياتنا، سواء في علاقاتنا أو التغييرات الفيسيولوجية التي تحدث لأجسادنا. ستتغير بيئة عملنا ومكان إقامتنا، وسيواجه العالم كله من حولنا الاضطرابات والتحولات المتنوعة.

علينا جميعاً تعلم كيفية التعامل مع التغيير والاستمرار في التقدم والنمو عبر الاستفادة من كل شيء. كن واعياً لكيفية ردك على مشاعر التوتر الناجمة عن التغيير. اعمل على إعادة صياغة تفكيرك في التغيير، وراجع الفرص التي قد تأتي مع أي تطور جديد.



عدم تهويل الأمور

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لا تبالغ في تهويل الأمور. قد يتعطل جهاز الحاسوب لديك، وقد يكون موظف خدمة العملاء فظاً أو غير مفيد، أو قد تكون قد أضعت ملفات ومستندات تسببت في تفويت موعد تسليم المشروع. في الوقت الحالي، قد تبدو هذه الأمور بالنسبة لك أزمة كبيرة جداً، وتصيبك بغضب جامح تريد صبّه على الآخرين. لكن قبل أن تفعل ذلك، راجع نفسك. هل ردة فعلك حقاً تتماشى مع الموقف؟ نعم، نعلم أن الأمر مزعج ومحبط جداً، ولكن هل أصيب أحد بمكروه جراء ذلك؟ هل تُوفي شخص ما بسبب ما حدث؟ هل يمكنك تدارك هذه الأزمة؟ إذا كانت الإجابة على السؤال الأخير هي نعم، تأكد من أنك لا تبالغ في ذلك.

ذكر نفسك بالجيد في حياتك، وانظر في أفضل وأسوأ شيء يمكن أن يحدث. ما هو أسوأ سيناريو؟ هل الوضع بهذا السوء حقاً؟ على الأغلب لا. اتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المشكلة وامضِ قُدماً.



ابحث عن البهجة



من الممكن أن تجد شيئاً صغيراً تسعد به، حتى في أحلك الأيام. وحتى عندما تكون الأمور في أسوأ حالاتها وتشعر بأنك وصلت إلى القاع، هناك دائماً شيء تفرح لأجله، وتشعر بالامتنان لوجوده في حياتك. إن بناء المرونة لا يتعلق فقط بتجاوز الصعاب، إنه يتعلق أيضاً بالبحث عن البهجة والسرور، تلك الأمور التي تجعل الحياة تستحق أن نعيشها. لا بأس في أن يغمرك حس الفكاهة عندما تتكالب عليك الأزمات، حيث إن قدرتك على الضحك في وجه الشدائد، هو أسلوب ممتاز للتقليل من التوتر وتعزيز مستويات المرونة لديك. تذكر أيضاً أن إحساسك العام بالرفاه، مرتبط بالاهتمام بصحتك الجسدية والذهنية. ولذلك، فإن تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة وحصولك على قسط وافر من الراحة والنمو، سيمنحك مرونة للتعامل مع الضغوط اليومية والأزمات غير المتوقعة.



ابنِ ثقتك بنفسك



في بعض الأحيان علينا أن نبحث عميقاً ونجد القوة التي في داخلنا للتعامل مع الصعوبات. يتعين علينا إيجاد طرق لتعزيز الثقة وبناء قدرتنا على التعامل مع الظروف والمواقف المختلفة. في بعض الأحيان، سيكون من غير السهل إيجاد طريقة للخروج من موقف صعب، ولكن يمكنك بالطبع القيام بذلك. عندما تواجه وضعاً حرجاً أو كارثة تلوح في الأفق، تذكر ما مررت به في حياتك. لقد مررت بمثل هذه الصعوبات من قبل، ويمكنك التغلب عليها مرة أخرى.



اتخذ موقفاً



لا تدع الأزمة أو الصدمة تشل قدرتك على اتخاذ موقف إزاء ذلك. ذكر نفسك أنك لست تحت رحمة الأحداث الخارجة عن إرادتك، حيث يمكنك دائماً القيام بعمل ما. ومن خلال المبادرة باتخاذ موقف أو قرار أوّلي، يمكنك بناء زخم لاتخاذ قرارات أكبر.

يمكنك تعزيز مرونتك من خلال تعلم اتخاذ إجراءات حاسمة أثناء المواقف الحرجة. لا تنتظر حتى يأتي شخص آخر ويتخذ القرارات عنك. فكر على الفور في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصبح متحكماً في الموقف. كيف يمكنك الخروج من هذه الكارثة أو المعضلة؟ لا يمكنك فقط تمني زوال المشكلة، لأن ذلك قلما يحدث. تحلَّ بالشجاعة وسخر قوتك للسيطرة على الموقف السلبي وتصحيحه.



كن إيجابياً



إن طريقتك في التفكير وسلوكياتك عند التعامل مع المشاكل، سيكون لها تأثير كبير على مستويات المرونة لديك عندما تواجه العقبات والظروف المزعجة. إن تحلّيك بالإيجابية والتفاؤل سيساعدك في تجاوز المشاكل الحالية. احذر من حلقات التفكير السلبية التي قد تعلق فيها، وانتشل نفسك عندما تنزلق إلى أنماط التفكير التي تسبب التوتر. عندما تفكر بالمستقبل، هل تركز على كيف يمكن أن تؤول إليه الأمور إلى الأفضل، والنظر في الاحتمالات والفرص الواعدة؟ أو أنك تفكّر بالأمور السلبية التي قد تحدث؟ استبدل بالأفكار السلبية أخرى إيجابية.