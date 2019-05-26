شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 25 - 30 من مايو الجاري. ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، يحل اليوم موعد توزيع الأرباح السنوية لشركة صناعات إسمنت الفجيرة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية. وينعقد في ذات اليوم اجتماع مجلس إدارة شركة الشارقة للإسمنت المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية مستجدات سوق الإسمنت والمسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة. واليوم السبت أيضا ينعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات المدرجة بسوق دبي المالي وذلك للنظر في أمور داخلية للشركة. ويحل يوم غد الأحد موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة منازل العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة التقارير المالية السنوية ومستجدات إصدار الصكوك وتعديل اسم الشركة، وتوزيعات الأرباح عن العام الماضي. Advertisements ويجتمع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 وذلك لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى. فيما يبدأ يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2019 صرف الأرباح النقدية لمساهمي شركة الفجيرة الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بنسبة 10 %، عن العام المالي 2018. ويجتمع مجلس إدارة شركة أوتاد المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاءالقادم وذلك لمناقشة إلغاء إدراج الشركة لدى سوق دبي المالي. وتقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 وذلك لانتخاب عضو مجلس إدارة. كما يبدأ يوم الخميس القادم صرف الأرباح النقدية لمساهمي مجموعة الصناعات الوطنيه المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين بنسبة 12% من رأس المال، عن العام المالي 2018.

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