يبدأ من 1450 جنيها.. تعرف على أسعار «التكييف الصحراوي»

الوطن

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية عام تلو الآخر، اتجه عدد كبير من المواطنين لشراء التكييف الصحراوي، نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بباقي الأنواع فضلًا عن أنه موفر للكهرباء.

ويعمل المكيف الصحراوي بمصدر مائي من خلال خرطوم ماء صغير، يعمل على إبقاء الماء متوافرا دائما في حوض المكيف.

ورصدت "الوطن" في التقرير التالي أسعار التكييف الصحراوي، بمحلات الأجهزة الكهربائية في شارع عبد العزيز، كالتالي:

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تكييف بسعة 25 لتر: 1450 جنيها.

تكييف بسعة 35 لتر: 1750 جنيها.

تكييف بسعة 45 لتر يبدأ من 2150...