الدولار يواصل التراجع فى 5 بنوك ..ويسجل 16.85 جنيه للشراء

صدى البلد
شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى مع نهاية تعاملات اليوم السبت ، بعد أن سجل تراجعا ملحوظا خلال الايام الماضية، وبلغ فى التعاملات الرسمية وفقا للبنك المركزي المصري 16.8124 جنيه للبيع مقابل 16.9326 جنية ، لتبلغ نسبة التراجع حوالى 14 قرشا خلال أسبوع واحد .
سعر صرف الدولار، اليوم بالبنوك، وشهد الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2019 تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، وما زالت عملية تحسُّن العملية المحلية أمام العملة الخضراء مستمرا، ووفقا لأسعار الدولار اليوم بالبنوك فسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 16.85 جنيه...
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