شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كم شركة تجارة تتبع قطاع الأعمال العام.. اعرف كل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، العديد من الشركات التجارية منها ، نحو 15 شركة بخلاف القابضة للتجارة التى تتبع حاليا وزارة التموين، بعض الشركات التجارية تعرضت للتصفية فى سنوات سابقة ،والبعض الأخر تم دمجها ،فى الوقت الذى نجحت بعض الشركات القابضة فى تعويم الشركات التجارية الخاسرة ،وتحويلها إلى الربحية.

س كم شركة تجارية ما تزال قائمة ؟

توجد 15 شركة تجارية ،منها خاص بالتجارة الداخلية ،وبعضها خاص بالتجارة الخارجية.

س كم شركة قابضة تمتلك شركات تجارية ؟

تتبع الشركات التجارية كلا من القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للقطن والغزل والقابضة للسياحة والقابضة للأدوية والقابضة للنقل البحرى والبرى.

وهل تحقق الشركات التجارية أرباحا أم خسائر؟

تمتلك القابضة للتشييد والتعمير 3 شركات ،هى المتحدة والعربية للتجارة الخارجية وعمر أفندى ،الأولى خسرت نحو 6.4 مليون جنيه فى أخر ميزانية لها عام 2015-2016 ،وبلغت خسائرها المرحلة نحو 90 مليون جنيه خلال عام الموازنة

والثانية خسرت 8.5 مليون جنيه العام المالى الماضى ،والثالثة عمر افندى

خسرت 29.4 مليون جنيه العام الماضى .

وماذا عن شركات القابضة للسياحة ؟

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يتبع القابضة للسياحة والفنادق ، شركة بيت الأزياء الراقية ،هانو بنزايون ،وهى كيان تم دمج فيه شركتين وربحت 17.3 مليون جنيه، كما يتبعها شركة صيدناوى وبيع المصنوعات بعد دمجهما فى شركة واحدة ربحت 3.5 مليون جنيه العام المالى الماضى بحسب البيانات الرسمية.

وهل تحقق شركات النقل البحرى أرباحا؟

بالفعل تحقق الشركات أرباحا ضئيلة لا تقارن بحجم الشركات ،وهى النصر للتصدير والاستيراد ، ربحت 26.8 مليون جنيه ،ومصر لتجارة السيارات ربحت 449 ألف جنيه ،ومصر للتجارة الخارجية ربحت 2.2 مليون جنيه ،ومصر للاستيراد والتصدير ربحت 5 ملايين جنيه.

وهل ينطبق ذلك على شركات القابضة للأدوية ؟

القابضة للأدوية لديها شركة الجمهورية ،وربحت العام المالى الماضى نحو 26.6 مليون جنيه.

وشركة المصرية لتجارة الأدوية وخسرت 264 مليون جنيه .

وما موقف الشركات التجارية التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ؟

تتبع القابضة للقطن شركات ،مصر لتصدير الاقطان ربحت 5.1 مليون جنيه

والإسكندرية التجارية خسرت 18.1 مليون جنيه ، وشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان خسرت 3.3 مليون جنيه ،وشركة الشرقية للاقطان ربحت 8.8 مليون جنيه.