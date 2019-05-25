بعد انخفاضها 10 جنيهات في أسبوع.. ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم؟

مصراوي

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 602 جنيه، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 516 جنيهًا، وعيار 24 إلى 688 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4816 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا عند 1287 دولار للأوقية، بسبب إغلاق البورصات العالمية.