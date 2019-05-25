شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة الرئيس.. تعرف على أسماء أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادى وجمعيته العمومية، وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة من وزارة التخطيط، جاء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والذى يبلغ عددهم 10 أعضاء منهم 5 أعضاء مستقلين، كالتالى:

1- يرأس مجلس إدارة الصندوق، "الوزير المختص بشئون التخطيط"، والذى يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.

2- المدير التنفيذى، والذى لم تستقر الحكومة على اختياره بعد.

3- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط.

4- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون المالية.

5- ممثل ثالث عن الوزارة المعنية بشئون الاستثمار.

6- المهندس حسن الخطيب، مدير الاستثمار المباشر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "عضو مستقل".

7- المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية "عضو مستقل".

8- محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة مصر "عضو مستقل"

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9- نيفين الطاهرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار "عضو مستقل".

10- المهندس يحيى محب ذكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر "عضو مستقل".

بينما جاء أعضاء الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى، والبالغ عددهم 12 عضو، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء "التخطيط، الاستثمار، المالية، أحد نواب محافظ البنك المركزى"، والأعضاء ذوى الخبرة التالى أسمائهم:

1- المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس الوزراء السابق.

2- الدكتور صادق يوسف، المؤسس والشريك الإدارى لشركة "سكويرد كابيتال" لاستثمارات البنية التحتية.

3- محمد صالح يونس، مؤسس ورئيس مجموعة "كونكورد انترناشيونال انفستمنتس"، ورئيس شركة "انترناشيونال كروب".

4- طه محمود خالد، المؤسس والشريك الرئيسى لمؤسسة "بى دى او".

5- عادل اللبان، الرئيس التنفيذى والمدير العام للبنك الأهلى المتحد.

6- هشام أحمد عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

7- حسين حسن شكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار.