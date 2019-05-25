شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر نص قرار وزارة المالية بترقيات مصلحة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص القرار الصادر عن وزارة المالية رقم 343 لسنة 2019.

وينص القرار على ندب عدد من القيادات لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك - وزارة المالية لشغل الوظيفة القيادية بالمستوى الوظيفى مدير عام الموضحة قرين اسمه بالمصلحة ، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة ، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهم أقرب.

1) محمود عبدالمنعم عبدالفتاح مصطفى مدير عام الادارة العامة للتفتيش العام للمنطقة الشمالية والغربية بالاارة المركزية للتفتيش العام بقطاع شئون المصلحة .

2) عبدالرازق سيد منصور مدير عام الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقطاع الالتزام التجارى .

3) زين العابدين محمد عبدالوهاب مدير عام الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية .

4) عبدالناصر محمد على محمد مدير عام الادارة العامة للتحريات والضبط بالادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقطاع الالتزام التجارى .

5) شريف مصطفى حسن حبيب مدير عام الادارة العامة لطرود البريد بالادارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية .

6) سعد السيد محمد إبراهيم زقزوق مدير عام الادارة العامة لأمن الافراد بالادارة المركزية للخدمات الامنية بقطاع الأمن والخدمات المالية والادارية .

7) اشرف على مصطفى زيتون مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الامنية بالادارة المركزية للخدمات الامنية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارية .

8) سحر حسن إبراهيم شعبان مدير عام الادارة العامة لأمن المعلومات بالادارة المركزية للخدمات الامنية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارية.

9) شحاته محمد ابراهيم عبدالله مدير عام الادارة العامة للتخطيط وادارة المبانى بالادارة المركزية للخدمات الادارية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارية.

10) محمد يوسف ضيف يوسف مدير عام الادارة العامة للمشتريات والمخازن بالادارة المركزية للخدمات الادارية بقطاع الامن والخدمات المالية والادارية.

11) خميس إبراهيم السيد ابراهيم مدير عام الادارة العامة للتقييم الجمركى بالادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بقطاع النظم والاجراءات الجمركية .

12) نجوى يوسف طلبة السيد مدير عام الادارة العامة للافراج المؤقت بالادارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والاجراءات الجمركية .

13) فاديه على محمد محمود طه مدير عام الادارة العامة للاعفاءات بالادارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والاجراءات الجمركية .

14) يحيى مصطفى كمال عثمان مدير عام الادارة العامة للمهمل والبيوع بالادارة المركزية لجمارك الاسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية .

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15) أسامة محمد عيسى محمد مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية بالادارة المركزية للدعم الادارى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية .

16) احمد عبدالرحمن محمد إبراهيم مدير عام الادارة العامة لانظمة المخاطر بالادارة المركزية لتسهيل التجارة بقطاع الالتزام التجارى.

17 )يوسف محمد على جاد الكريم مدير عام الادارة العامة لجمارك الاقصر بالادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

18) أحمد جعفرى عطيتو محمد مدير عام الادارة العامة لجمارك اسوان بالادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية .

19 ) محمد أحمد شمس عبدالعال مدير عام الادارة العامة للاسواق الحرة بالادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

20 )عاطف ابراهيم محمد منصور مدير عام الادارة العامة للاتصالات الداخلية بالادارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة .

21) إبراهيم محمد عباس مدير عام الادارة العامة للعمليات بالادارة المركزية لخدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد بقطاع العمليات الجمركية .

22 )محمد خضر خضر رزق 000 مدير عام الادارة العامة للمناطق اللوجيستية بالادارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

23 )على ابراهيم على شكيو مدير عام الادارة العامة للسيارات بالادارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

24 ) أحمد محمد تمام محمد مدير عام الادارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالادارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

25) عبدالهادى محمد عبدالهادى النجار مدير عام الادارة العامة للمنافذ بالادارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

26) عبداللطيف عبدالله محمد عبدالله مدير عام الادارة العامة للمراجعة اللاحقة بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.