ارتفاع واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 34%

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 43 بالمئة الشهر الماضي مما أعاد السعودية لتصبح المزود الأول للخام لثاني أكبر اقتصاد في العالم مدفوعة بتزايد الطلب من مصاف خاصة جديدة.

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم السبت، أن الواردات من السعودية وصلت إلى 6.30 مليون طن أو 1.53 مليون برميل يوميا مقارنة بتوريد 1.07 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.

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كما زادت واردات النفط الصينية من روسيا إلى 6.12 مليون طن أو1.49 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 1.35 مليون برميل يوميا في أبريل من العام الماضي.

واستوردت الصين 3.24 مليون طن من النفط الخام من إيران أو 789137 برميلا يوميا ارتفاعا من 541100 برميل يوميا في مارس مع تكثيف الشركات لعمليات الشراء قبل انتهاء الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لكبار المشترين للنفط الإيراني والتطبيق الكامل للعقوبات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة الصين للبتروكيماويات (مجموعة سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، أكبر شركتي تكرير مملوكتين للدولة، تخلتا عن شراء نفط إيراني للتحميل في مايو.

وبلغت كمية الشحنات من فنزويلا 1.9 مليون طن أو 462813 برميلا يوميا في أبريل بما يمثل ارتفاعا نسبته 85 بالمئة مقارنة بشهر مارس بينما بلغت واردات الخام العراقي 3.31 مليون طن أو 806372 برميلا يوميا انخفاضا من 904500 برميل يوميا في مارس.