شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بقطاع الأعمال: توقف مشروع تطوير النصر للأسمدة مع شركة قطاع خاص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بقطاع الأعمال العام، إن مشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس لبناء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص توقف.
وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن شركة قطاع خاص متخصصة تقدمت لإنشاء مصنع على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع بأرض شركة النصر للأسمدة فى السويس، وبتكلفة تصل لـ400 مليون دولار، لإنتاج 1200 طن أمونيا يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج.
وقال إن المشروع توقف تماما ولن يتم تنفيذه ، على أن يتم تنفيذ مشروع آخر بالتنسيق مع وزارة البترول على مساحة مليون متر فى الشركة.
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