شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجث أسعار الذهب اليوم السبت 25-5-2019 فى سوق الصاغة، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 603 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21 سجل 603 جنيها سعر الذهب عيار 18 سجل 516 جنيها سجل الذهب عيار 24 بلغ 689.25 جنيه . الجنيه الذهب يسجل 4824 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1284 دولار أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا. يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

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