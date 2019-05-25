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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع بأكثر من 3% لكنها لا تزال أدنى حاجز 0.40 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تداولات اليوم بالتزامن مع إقبال المستثمرين مجددا على العملات الرقمية وسط انتعاش في أسواق الأسهم عالمياً بفعل هدوء القلق حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأعلنت شركة "كريبتوبيا" النيوزلندية للعملات الرقمية التقدم بطلب للحكومة من أجل حمايتها وعملائها من الإفلاس في أعقاب تعضرها لقرصنة بورصتها إلكترونيا.
وأفادت الشركة أن القراصنة استولوا على محافظ عملات رقمية بقيمة تزيد عن 16 مليون دولار مملوكة لعملاء لديها.
من ناحية اخرى، انخرطت "فيسبوك" في محادثات مع بورصتا "كوين بيس" و"وينكلفوس جيميني" تمهيدا لإطلاق العملة الرقمية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.
وصعدت الريبل بحلول الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 0.39 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.40 دولار وأقل سعر عند 0.37 دولار.
وارتفعت "بتكوين" بنسبة 2.7% إلى 8066 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 8169.2 دولار وأقل سعر عند 7793.5 دولار.
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