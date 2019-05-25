شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتيح "سناب شات" لموظفيها التجسس على المستخدمين؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد سلسلة من الفضائح تعرضت لها "فيسبوك" في الأشهر القليلة الماضي من اختراق حسابات إلى استغلال بيانات المستخدمين ونشر معلومات مضللة، جاء الدور على منافستها "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات".



وأظهر تقرير نشرته "سي نت" أن "سناب" أتاحت لبعض الموظفين الاطلاع على بيانات المستخدمين في ظروف معينة وربما الدخول أيضاً إلى حساباتهم عبر وسيلة تقنية.



وأفاد التقرير أن موظفي "سناب شات" استخدموا عددا من التقنيات للتجسس على المستخدمين، وتم وقوع مثل هذا الأمر عدة مرات وبشكل متكرر بناء على ما كشف عنه موظفان سابقان لدى الشركة.

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وأشار التقرير إلى أن إحدى الوسائل والتقنيات المتاحة لدى الموظفين للتجسس على المستخدمين تسمى "سناب ليون"، وصممتها الشركة في الأساس من اجل المساعدة على الامتثال لقواعد الاستخدام، ولكن تم إشاءة استخدامها من جانب بعض الموظفين وتمكنوا من اختراق الحسابات بواسطتها.



وردت "سناب شات" على هذا التقرير قائلة إن من ضمن أولوياتها حماية خصوصية المستخدمين وأن هذا الأمر لا جدال فيه مشيرة إلى التحقيق في وقوع عمليات اختراق وتجسس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "سناب شات" بنسبة 3.9% وأغلق عند 11.5 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 11.8 دولار وأقل سعر عند 11.4 دولار.