شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق تداولات الجلسة على انخفاض لكنها تحقق ارتفاعاً أسبوعياً بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مع تجنب المستثمرين اليوم شراء المعادن النفيسة والدولار والإقبال على أسواق الأسهم.



وتعرضت الفضة وغيرها من المعادن لضغوط هذا الأسبوع بفعل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ولم تتمكن من تحقيق مكاسب جراء تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.



وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد منحت "هواوي" إعفاءً لمدة تسعين يوماً يمكنها خلال هذه الفترة التعامل مع شركات أمريكية.

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ومع ذلك، لا تزال التهديدات التجارية المتبادلة بين البلدين جارية، وكشف وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أن واشنطن لن تفرض رسوم جمركية قبل شهر على الأقل.



ومع ذلك، أعدت الولايات المتحدة قائمة من سلع صينية بأكثر من 300 مليار دولار إضافية يمكن استهدافها برسوم جمركية.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفض سعر الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% إلى 14.555 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وسجل اعلى سعر اليوم عند 14.595 دولار وأقل سعر عند 14.52 دولار.