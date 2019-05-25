شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد إعلان "ماي" استقالتها من المنصب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم بعد إعلان رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" التقدم بالاستقالة من منصبها في السابع من يونيو/حزيران المقبل.



وشدت "ماي" على أن المهمة ليست سهلة وأنها حاولت تحقيق توافق بين كافة الأطراف من أجل إدارة ملف "بريكست" بمرونة والخروج من الاتحاد الأوروبي وفي جعبة لندن اتفاق عادل.



وبكت "ماي" أثناء الإعلان عن استقالتها أمام عدسات الكاميرات اليوم مشيدة بما حققته من جهد وبكونها ثاني امرأة تتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد "مارجريت تاتشر".

Advertisements



وتتحول الأنظار في الوقت المقبل نحو من سيخلف "ماي" في المنصب وسط توقعات بفوز "بوريس جونسون" في الانتخابات وتولي رئاسة الوزراء.



يأتي ذلك في ظل الاستعدادات التي تحاول بريطانيا بذلها للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق للانسحاب من التكتل الموحد قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2711، وسجل أعلى سعر عند 1.2732 وأقل سعر عند 1.2647.