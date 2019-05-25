شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب أسبوعية رغم إنهاء التداولات على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الذهب خلال تداولات اليوم مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم ورغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتسود حالة من القلق في الأسواق العالمية مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى مصير "بريكست" في أعقاب استقالة رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي".



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام اغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

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وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة انخفض بنسبة 2.1% خلال أبريل/نيسان الماضي.



ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" امس أن إداره ستطلق برنامجا بقيمة 19.1 مليار دولار لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب التجارية.



وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% إلى 1283.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.6%، بينما سجل اعلى سعر اليوم عند 1284.7 دولار وأقل سعر عند 1280.1 دولار.