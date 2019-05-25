شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره بفعل تصاعد مخاوف الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وزاد خسائره في ظل تصاعد المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 2.1% خلال أبريل/نيسان الماضي. Advertisements

ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الضين يشمل أيضاً حل أزمة شركة "هواوي".

وحذرت الحكومة الصينية من استغلال أزمة "هواوي" بالشكل الخاطيء وتصاعد النزاع التجاري مع الجانب الأمريكي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام اغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

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