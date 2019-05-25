شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بخمسة حفارات إلى إجمالي 797 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع عدد حفارات التنقيب عن الغاز الطبيعي في أمريكا بحفار واحد إلى إجمالي 198 هذا الأسبوع، بينما انخفض إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في البلاد بحوالي أربع حفارات إلى 983 حفاراً.

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