شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه قبيل بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم لكنها قلصت مكاسبها مع تجدد القلق بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ومخاوف تأثير ذلك على الطلب، وذلك قبيل صدور بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.



وسوق تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا هذا الأسبوع.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.

Advertisements



ولا يزال تأثير الحرب التجارية واضحاً على الأسواق رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل "هواوي".



وارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 57.9 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.25 إلى 67.9 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.