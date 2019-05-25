شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر إيجابياً مع استمرار ضغوط هبوط أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بشكل إيجابي خلال تعاملات اليوم مع استمرار الضغوط على أسعار النفط الذي يمثل احد المصادر الرئيسيية لإيرادات الموازنة الكندية.



وهدأت المخاوف بشأن الحرب التجارية اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل حل أزمة "هواوي".



وكشفت بيانات حكومية أن أرباح الشركات في كندا انخفضت بنسبة 0.3% خلال الربع السنوي الأول بعد انخفاضها في القراءة السابقة بنسبة 3.9%.

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وفي سوق النفط، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 57.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 0.4% إلى 67.4 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.



واستقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش عند 0.7426، وسجل أعلى سعر عند 0.7444 وأقل سعر عند 0.7412.