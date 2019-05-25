شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في أعقاب تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع هدوء القلق حيال الحرب التجارية في أعقاب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن "هواوي"، لكن "وول ستريت" تتجه نحو تسجيل خسائر هذا الأسبوع.



وأفاد "ترامب" في تغريدة أمس على "تويتر" بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل حل أزمة "هواوي".

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هذا، وقد كشفت بيانات حكومية أن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 2.1% خلال أأبريل/نيسان الماضي.



من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" عزمها الاستقالة من منصبها في السابع من يونيو/حزيران القادم مشيرة إلى أنها أخطرت الملكة "إليزابيث" باستقالتها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 25549 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 7660 نقطة، بينما صعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 2829 نقطة.