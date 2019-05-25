شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع متعافياً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم بعد تسجيل أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس، وهدأت المخاوف بشأن الحرب التجارية التي أثارت القلق حيال الطلب العالمي على السلع والمعادن.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.

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وهدأت حدة التوترات بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين حيث أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين بشمل حل أزمة "هواوي".



كان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد صرح بأن "هواوي" لا تصارح العملاء في الولايات المتحدة وخارجها بحقيقة علاقتها بالحكومة الصينية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2.70 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.70 دولار وأقل سعر عند 2.68 دولار.