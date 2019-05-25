قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الجنيه المصري واحدًا من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.
وأضافت الوكالة في تقرير مطول لها أن خفض سعر الفائدة مرة واحدة في مصر خلال أكثر من عام إلى جانب التحول الحذر من البنوك المركزية العالمية نحو سعر الفائدة، دعم الجنيه المصري والذي جاء ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج.
ووفقًا للوكالة فإنه مع قوة العملة المحلية في مصر واستمرار جاذبية العائد، ارتفعت حيازة الأجانب في أدوات الدين المحلي حوالي 40% هذا العام وحتى شهر أبريل.
وكانت وزارة المالية، قالت في بيان لها مطلع الشهر...
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرج: الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.