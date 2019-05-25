بلومبرج: الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال 2019

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الجنيه المصري واحدًا من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقرير مطول لها أن خفض سعر الفائدة مرة واحدة في مصر خلال أكثر من عام إلى جانب التحول الحذر من البنوك المركزية العالمية نحو سعر الفائدة، دعم الجنيه المصري والذي جاء ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج.

ووفقًا للوكالة فإنه مع قوة العملة المحلية في مصر واستمرار جاذبية العائد، ارتفعت حيازة الأجانب في أدوات الدين المحلي حوالي 40% هذا العام وحتى شهر أبريل.

وكانت وزارة المالية، قالت في بيان لها مطلع الشهر...