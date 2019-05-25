التموين تعلن: 3 شروط و7 إجراءات للفصل الاجتماعي بالبطاقات

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، إن خدمة الفصل الاجتماعي متاحة بجميع مكاتب التموين، مشيرًا إلى أن هناك عدة اشتراطات تُحدد عملية الفصل.

وأضاف مدكور - في تصريح لمصراوي- أن الاشتارطات تختلف بناءً على الفرد الراغب في إجراء الفصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الفصل الاجتماعي متاح للذكور في حالة الزواج، فيما يتاح للنساء من المقيدات بمنظومة الدعم في حالة الطلاق أو وفاة الزوج فقط، إن لم يكن الزوج مقيدًا على قاعدة البيانات.

وتابع مستشار وزير التموين، أنه في حالة وجود الزوج...