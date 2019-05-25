شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصناعية: إجراء 4589 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري بإجراء 4589 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 7787 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3664 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و4120 دراسة فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأشار فى بيان اليوم إلى أن إحكام الرقابة على المصانع يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ومواجهة كافة أساليب الغش وتداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكداً حرص المصلحة على متابعة التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

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وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 1601 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 364 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل عدد 27 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1045 استفساراً و417 شكوى.