شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 24-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 57.33 وعاد للارتفاع من جديد، وقد يحقق مزيد من المكاسب اللحظية لاختبار مستوى 60.00 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستويات 60.00 و60.86، مع التذكير بأن كسر 57.33 سيدفع السعر نحو 54.47 كمحطة رئيسية تالية.