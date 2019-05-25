شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. عمومية عمر أفندى تناقش خطة تقليل الخسائر لـ10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد غداً الأحد، الجمعية العمومية لشركة عمر افندى، برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، لمناقشة موازنة العام المالى المقبل.

وقال مصدر، لـ"الخليج 365"، إن الشركة تستهدف مبيعات تصل لنحو 370 مليون جنيه، مقابل 300 مليون جنيه مستهدف تحقيقها العام الجارى، كما تستهدف الموازنة تقليل الخسائر لنحو 10 ملايين جنيه، مقابل 29 مليون جنيه خسائر العام الجارى، مقابل 55 مليون جنيه خسائر العام المالى الماضى.

وبحسب المصدر، فإن الجمعية ستناقش صرف مستحقات العاملين والمتأخرات الخاصة بهم وبعض المستحقات السابقة.

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وفى ذات السياق، طالب عدد من العاملين بالشركة بفتح ملف مخاالفات مصيف الشركة وما تم انفاقه على عمليات تطويره دون جدوى، والتى بلغت نحو 4.5 مليون جنيه فى الوقت الذى طالبت تقارير هندسية بإزالة المصيف، وإعادة بنائه من جديد.