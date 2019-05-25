شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة تونس تغلق تعاملات الأسبوع على انخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مؤشر البورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 08ر0 % ليصل عند 9ر6959 نقطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 18.6 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 6 مليون دولار أمريكي.

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