الان تتابع أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

صعدت أسعار النفط أكثر من 1% قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها سجلت أكبر هبوط أسبوعي هذا العام مع تعرضها لضغوط من تزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.37%، لتسجل عند التسوية 68.69 دولار للبرميل، لكن خام القياس العالمي ينهي الأسبوع منخفضا حوالي 5 في المئة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، أو 1.24% لتبلغ عند التسوية 58.63 دولار للبرميل، لكنها تنهي الاسبوع على خسارة تزيد عن 6% هى الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول.

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ومخزونات النفط الأميركية عند أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017، وتتعرض أسعار الخام أيضا لضغوط من تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وستكون الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة في البلدين.

ويضع ارتفاع انتاج النفط الأميركي ضغوطا على أسعار الخام. وساعدت طفرة للنفط الصخري في جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العام، لتتقدم على السعودية وروسيا.

ومن المتوقع أن يصل انتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2019، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وما زالت أسعار النفط تلقى دعما من تخفيضات في الإمدادات، بعضها طوعي والآخر ناتج عن عقوبات أميركية، ويتوقع بعض المحللين أن تتعافى السوق.