شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغت 284 ألف ورقة بقيمة قدرها 1.4 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الدولية للأسمدة والكيماويات احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 147.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 182.8 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الدولية للثلج الجاف-ديفكو، بحجم تداول بلغ 110.2 ورقة، وبقيمة 172.3 ألف جنيه.

Advertisements

وجاءت شركتا انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1217 ورقة بقيمة 3858 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 260 ورقة بقيمة 1696 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى كمية التداول ببورصة النيل 1.6 مليون ورقة منفذة بقيمة تداول نحو 957 ألف جنيه، منفذة على 271 عملية خلال الأسبوع الماضى.

وبدأ تداول شركة سبيد ميديكال، يوم 15 إبريل الماضى، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه.