كيب تاون.. مرفأ العابرين رأس إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليس بالضرورة أن ترى قوس قزح في كيب تاون، إلا أن التنوع الشديد لجنوب إفريقيا، الدولة التي لديها 11 لغة رسمية، جعلها تلقب باسم بلد قوس قزح. وأينما اتجهت بعد وصول رحلتك إلى جنوب إفريقيا، سوف تشاهد الجمال والعجائب في كل مكان.

تضج المنطقة الحضرية الممتدة إلى مدينة جوهانسبرغ، بالحياة مع أماكن رائعة لتناول الطعام وقضاء أجمل السهرات، فهي الملاذ المفضل للمشاهير. ولديك مدينة ديربان، الوجهة الأكثر هدوءاً في منطقة الساحل، حيث تجد المقاهي، والمطاعم ومحال أدوات التزلج بجانب الشاطئ. ومن ثم توجه إلى كيب تاون التي تقع في أقصى الطرف الجنوبي للبلاد، إذ تعتبر هذه المدينة بوتقة انصهرت بها الثقافات المتنوعة، مع الشواطئ الجميلة، وكروم العنب والمنتزهات الوطنية، حيث يمكنك مشاهدتها من خلال إطلالة جبل تيبل الخلابة عليها.

تعتبر كيب تاون، واحدة من أفضل الوجهات لكي تتعلم المزيد عن ماضي جنوب إفريقيا، وتاريخها مع نظام الفصل العنصري (الأبارتهيد). ومن الساحل يمكن أن تستقل عبارة إلى جزيرة روبن، حيث سجن فيها الرئيس الراحل نيلسون مانديلا مدة 27 عاماً، وأن ترى الزنزانة التي سجن فيها. وعلى البر الرئيسي، هنالك مؤسسات ثقافية مثل متحف المنطقة السادسة تلقي ضوءاً على ماضي هذا البلد. وبصرف النظر عن ذلك، تعتبر جنوب إفريقيا دولة مرنة، ومملوءة بأبنائها المضيافين الذين يتطلعون للمستقبل.

خلف حدود المدينة، يوجد الجمال الطبيعي للمناظر الخلابة، كما هي حال مجموعة كبيرة من الحياة البرية التي تعيش فيه. ولتجربة قائمة أمنيات حقيقية، احجز لرحلة سفاري برية في متنزه كروجر الوطني. إن هذه المحمية الطبيعية هي واحدة من أكبر المحميات في إفريقيا، وأفضل مكان في العالم لمشاهدة أكبر 5 حيوانات في القارة وهي: الفيل، ووحيد القرن، والأسد، والفهد والجاموس. ولمزيد من التجارب التي تتمحور حول الطعام اللذيذ في الخارج، لا شيء يتفوق على مسارات الشراب من كيب تاون.

المدينة الجاذبة

كيب تاون، «المدينة الأم»، لديها كل شيء، من الشواطئ الجميلة، والصالات والمطاعم المفعمة بالحيوية، والفنادق من فئة الخمسة نجوم. تاريخياً، كانت مرفأ مزدحماً للمسافرين العابرين قرب رأس إفريقيا. واليوم، بوتقة انصهار الثقافات تجذب الزوار للقدوم من كافة أنحاء العالم.

المدينة هي واحدة من أكثر المدن جاذبية للتصوير في العالم، من الشواطئ الذهبية والمحيطات الزبرجدية في الساحل إلى الحياة البرية الغريبة في المناطق الداخلية، وكلها يشرف عليها جبل الطاولة المهيب. وغني عن القول، بأنك سترغب في جلب كاميرا.

وبوجود المناظر الطبيعية الخلابة، مضافاً إليها الطقس الجميل في أغلب أوقات العام، ستحصل على نمط حياة مذهل في الهواء الطلق. خلال عطلات نهاية الأسبوع ستجد السكان المحليين يتنزهون في كيب تاون. قم بزيارة جبل «رأس الأسد» وكيب بوينت، أو متجهين إلى داخل الغابات بهدف «براي» (الشواء) أو متسكعين على الشاطئ. أكثر البقاع الرملية شعبية هي: فيش هويك، سان جيمس، كليفتون، هوت باي وبلوبرغستراند.

كونها مدينة ساحلية، المأكولات البحرية طازجة وشهية كما تتوقعها أن تكون، سواء كنت تتناول طبق كلماري في مطعم أو قطعة سمك من على قطعة ورق على الشاطئ. مع مجموعة متنوعة من السكان كهذه، يمكنك أن تجد إلى حد كبير أي نوع من المأكولات العالمية ترغب به، وطعام مجتمع كيب ملاي المحلي لذيذ جداً. لكن حاول ألا تأكل أكثر من طاقتك لدرجة لا تتمكن فيها من التوجه إلى المدينة بعد ذلك. وفي الليل، تعود كيب تاون حقاً إلى خصوصيتها، مع أماكن حياة ليلية ومطاعم تتنافس فيما بينها. لدى المدينة أماكن حياة ليلية تقدم عروضاً حية لموسيقى الجاز، الروك والترانس وكل شيء بينها. ومترافقة مع ضيافة سكان المدينة، ستكون ليلة لا تنسى.

تاريخ المدينة

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كيب تاون هي ثالث أكبر مدن جنوب إفريقيا من حيث عدد السكان. كيب تاون هي عاصمة مقاطعة كيب الغربية، والعاصمة التشريعية لجنوب إفريقيا. تشتهر كيب تاون بالمرفأ وبالطبيعة الخلابة، وببعض المناطق المشهورة مثل تيبل ماونتن وكيب بوينت.

كانت كيب تاون في الأصل مرفأ للسفن الهولندية المبحرة إلى شرق إفريقيا والهند، وقارة آسيا. تأسست في العام 1652 وكانت أول استيطان أوروبي دائم في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. تشتهر المدينة حالياً بمطار كيب تاون الدولي، ثاني أنشط مطارات جنوب إفريقيا.

من يعيشون هنا يقولون إن زائرهم يجب عليه ألا يقضي أكثر من ثلاثة أيام في شوارعها، إذا ما كان يريد أن يرحل يوماً ما. أعرق وأجمل مدن جنوب إفريقيا تمتاز بجبال «تيبول ماونتين» في الخلف ورمال الشاطئ البيضاء تحت الأقدام.

تمثل الطاقة التي يتمتع بها «لونج ستريت» البوهيمي، أهم شوارع كيب تاون وأطولها، مغناطيس السياح نهاراً وليلاً على السواء، عندما تعج شرفات مبانيها الشاهقة المبنية على الطراز الفيكتوري بشباب دائمي الاحتفال.

عرض الإمارات للعطلات إلى كيب تاون

تعرض الإمارات للعطلات عروضاً للسفر والإقامة في كيب تاون بجنوب إفريقيا، ابتداء من 6627 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، شريطة الحجز والسفر قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ويغطي العرض تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 4 ليالٍ في فندق ذا تيبل باي (5 نجوم)، بما في ذلك ضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، إضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية.

أماكن وأنشطة متنوعة



* لا تكتمل زيارة كيب تاون دون الذهاب إلى لونج ستريت الشهير. يمكنك خلال اليوم التسوق من متاجر الأزياء المعاصرة والاختلاط مع الناس في المقاهي التي تعج بالسياح. ومع مغيب الشمس، استعد لاستقبال مساء رائع مع ردهات التسوق وحفلات الموسيقى وأماكن للسهرات لإرضاء جميع الأذواق.

* جولة في واينلاندز، حيث تشتهر كروم جنوب إفريقيا على مستوى العالم، بالإضافة إلى الضواحي الشهيرة مثل بارل وستيلينبوش التي تستحق مغادرة قلب المدينة لرؤيتها. بالإضافة إلى كون هذه الرحلات تغطي جانباً ثقافياً مهماً، قد تُختم هذه الرحلات إلى بعض المناطق ذات المناظر الخلابة في بعض المطاعم الفاخرة.

* احزم حاجياتك لنزهة واتجه إلى جبل ليونز هيد المذهل في وقت متأخر بعد الظهر. من القمة، التي تقف مثيرة للإعجاب على ارتفاع 669 متراً، بإمكانك مشاهدة غروب الشمس فوق المدينة قبل عودتك في طريقك نزولاً تحت ضوء القمر.

* يعتبر بوكاب كومبوس (كيب مالاي) المكان الأفضل في المدينة لتناول أطعمة جنوب إفريقيا الأصيلة، وخاصة مذاقات كيب مالاي المميزة. بموقعه في منطقة بوكاب متعددة الثقافات والألوان، تستطيع بينما تتناول غداءك التمتع بإطلالات رائعة على جبل وخليج تيبل.

* ما رأيك بمطعم، تو أوشنز للمأكولات بحرية. منذ افتتاحه في 1995، والمطعم يخدم المجموعات المتجهة إلى كيب بوينت في طرف القارة حيث تتلاقى مياه المحيطين الأطلنطي والهندي. بالإضافة إلى الإطلالات الخلّابة على الخليج التي ستسحرك، وأيضاً الأسماك التي تعد من أفضل الأنواع في المنطقة على الإطلاق.

* ليس من السهل اختيار المطعم المفضل بين المطاعم الهندية العديدة في كيب تاون، ولكن مطعم بخارى المعاصر يأتي دائماً في المقدمة. ولا يكتفي المرتادون المحليون من الأطعمة التقليدية الخاصة بشمال الهند والتي تُقدم لهم مع تغير معاصر من المطبخ المفتوح. وقد أشيع أن الزائرين من المشاهير قد فضلوا المطعم أيضاً.