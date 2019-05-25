وكالات السيارات تتنافس على تقديم العروض في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي وأبوظبي: ممدوح صوان ومهند داغر



رفعت العروض الترويجية التي تبنتها وكالات السيارات في الإمارات من سقف المنافسة بينها؛ حيث ركزت على أسعار وخدمات ما بعد البيع، فيما سجلت بعض الحملات توزيع تذاكر سفر وأجهزة كهربائية وإلكترونية وسحوبات على سيارات وغيرها.

ويؤكد مديرو الوكالات أن شهر رمضان فرصة؛ لرفع نسب المبيعات خاصة مع العروض التي تقدمها وخطط الضمان والتمويل؛ حيث توقعوا نمو مبيعات السيارات خلال رمضان بين 5% و10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك بدعم العروض الترويجية، ومع تأجيل العديد من المستهلكين قرار الشراء إلى رمضان.

قدمت وكالات سيارات عروضاً متنوعة؛ لجذب شريحة واسعة من الجمهور، الذين يبحثون عن مزايا إضافية، وبالتالي تنشيط السوق، كما أن العديد من شركات السيارات تحرص في رمضان على إفساح المجال أمام الموديلات الجديدة.

وساهم انخفاض مبيعات السيارات منذ بداية العام في رفع مستوى هذه الحملات التسويقية والعروض؛ حيث لجأت وكالات للترويج للسيارات الجديدة وخصوصاً الدفع الرباعي، في وقت سجل فيه تباطؤ سوق بيع السيارات خارج الوكالات.

من جهته، رجح عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، وكيل «رينو ونيسان وإنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، أن تحقق الشركة زيادة في مبيعاتها بنسبة 10% خلال شهر رمضان، مقارنة بالمبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف تانسل: إن المركبات المستوردة غير المعتمدة تؤدي إلى ظهور أسواق رمادية، وتعد من أهم التحديات التي يواجهها سوق السيارات الآن.