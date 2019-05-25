الاستحواذ على الشركة المنظمة ل «دبي للطيران»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «تشارتر هاوس» الأوروبية إنها تقدمت بعرض نقدي؛ للاستحواذ على شركة «تارسوس» الإعلامية المدرجة في بورصة لندن، مقابل 561 مليون جنيه استرليني (711 مليون دولار). ويقع مقر شركة «تارسوس» في دبلن، وتبلغ قيمتها السوقية 383 مليون جنيه استرليني، وهي متخصصة في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بين الشركات، بما في ذلك إقامة وإدارة 160 معرضاً ومؤتمراً وحدثاً دولياً. ومن بين أهم المعارض التي تنظمها معرض دبي للطيران، وفقاً ل«رويترز».

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