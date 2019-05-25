شكرا لقرائتكم خبر عن الإلهام في وداع دكتور «زد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن لإعلان شركة «بي إم دبليو» بعد يومين فقط على نشره على موقع الشركة الألمانية على «يوتيوب»، والذي يعتبر سابقة في عالم السيارات، حيث يعتبر عبارة عن إعلان تكريمي لرئيس المنافس اللدود «مرسيدس بنز».
وأثار الإعلان الذي يظهر فيه الرئيس التنفيذي لشركة «دايملر»، ديتير زيتشه، 64 عاماً، الذي يعرف بلقب الدكتور «زد»، موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لرسالة الإعلان الذي يحترم المنافسة الشريفة، وبين من اعتبره تهكماً على زيتشه، مشيرين إلى أن الشخص في الإعلان هو شبيه زيتشه وليس هو.
ويظهر الإعلان الرئيس الأسطورة لشركة «دايملر»، وهو يغادر مكاتب شركة «دايملر» نهائياً ليبدأ حياة التقاعد، وأول ما يفعله هو الصعود في سيارته الخاصة من نوع «بي إم دبليو» (BMW i8 Roadster)، وفي آخر الإعلان توجه «بي إم دبليو» رسالة شكر لزيتشه على سنوات من إلهام المنافسة.
وكان يوم الأربعاء الماضي آخر يوم عمل رسمياً لزيتشه بعد 12 عاماً من العمل على رأس الشركة الألمانية المالكة لعلامة «مرسيدس بنز».
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