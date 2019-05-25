شكرا لقرائتكم خبر عن «دو»: هواتف «هواوي» تتمتع بمزايا فترة الضمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد
أوضحت «دو»، التابعة لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» تعليقاً على أزمة هواتف «هواوي» وما يتعلق بتحديثات نظام «أندرويد» التابع لشركة «جوجل» أن جميع العملاء الذين اشتروا أجهزة «هواوي» من «دو» لا يزالون يتمتعون بالمزايا التي تقدمها لهم فترة الضمان.
وأضاف متحدث باسم الشركة في رد على استفسارات ”الخليج 365”: «كما يمكن للعملاء زيارة مركز خدمة هواوي في حال كان لديهم أي مشكلات أو استفسارات تتعلق بدعم أجهزتهم». وقالت «دو»: «وفقاً لهواوي ستواصل الشركة تقديم تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع مستخدمي هواتف وأجهزة هواوي وهونور الحاليين، بما في ذلك الأجهزة التي تم بيعها وتلك التي لا تزال في المستودعات حول العالم».
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