وفد جزائري يطلع على تجربة جمارك دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت جمارك دبي وفداً زائراً من جمارك الجزائر ضم مسؤولين في وزارة النقل ونظام المعلومات، ووسائل الإدارة العامة الجزائرية؛ وذلك بهدف الاطلاع على تجربة جمارك دبي «محرك المخاطر، وحدة الكلاب الجمركية،» والمشروع الجديد للجمارك العالمية «نظام رايز».

ضم الوفد الزائر: رضوان بوطالب مدير إدارة وسائل الإدارة العامة الجزائرية، وإسماعيل بودادي مدير النقل ونظام المعلومات، وإبراهيم أبوعلو مدير مركز، وعمار ملياني، فيما كان في استقبال الوفد: نادية عبد الله كمالي الرئيس التنفيذي للجمارك العالمية، والمهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، وداوود الزرعوني مدير أول قسم إدارة البيانات الاستخباراتية.

واطّلع الوفد الزائر على منصة «رايز» الذكية الأولى من نوعها في العالم لأتمتة الإجراءات الجمركية؛ من خلال عرض قدمته نادية كمالي؛ إذ تُعد المنصة من النماذج المهمة للإبداع والابتكار في تطوير العمل الحكومي بدولة الإمارات، وتعريفهم بالمزايا الكبيرة للمنصة وفوائدها في تطوير الخدمات التجارية والجمركية.