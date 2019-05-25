الأسهم خضراء في أسبوع التفاؤل بـ «الإقامة الدائمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عوضت الأسهم المحلية جزءاً من خسائرها الأسبوعية، على وقع اقتناص الفرص من قبل الأجانب والمحافظ، وفي ظل النظرة التفاؤلية للمستثمرين حيال قرار «الإقامة الدائمة»، مع ملاحظة الحذر في التداولات عموماً بالنظر إلى انخفاض مستويات السيولة عند 1.6 مليار درهم.وسجل مؤشر سوق أبوظبي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.23% معززاً بارتفاعات «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات»، كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.57%، بدعم رئيسي من «إعمار العقارية».

وتوزعت سيولة الأسهم الأسبوعية بواقع 789.95 مليون درهم في سوق دبي، و820.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو مليار سهم، منها 720.7 مليون سهم في دبي، و285.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 22.5 ألف صفقة.

أظهرت بيانات سوق دبي توجهاً شرائياً للأجانب (غير العرب) بصافي استثمار بلغ 70.4 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي ب95 مليون درهم محصلة بيع، كما سيطر التباين على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي ب47 مليون درهم محصلة بيع، وإلى التسييل في أبوظبي، ب32.4 مليون كمحصلة بيع.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.23% عند مستوى 4777.31 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.43% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 4.46%، و«أبوظبي التجاري» 0.57%، وأبوظبي الإسلامي 1.57%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 0.57% بفعل ارتفاع سهم «الدار» 0.6%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.24%.

وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 1.04% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 3.56%، مستفيداً من نمو «دانة غاز» 4.98%، و«طاقة» 6.25%.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع بنسبة 0.57% إلى مستوى 2589.68 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار في مقابل تراجع البنوك والنقل.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 2.96%، مستفيداً من ارتفاع «إعمار العقارية» 3.76%، و«إعمار للتطوير» 4.14%، و«إعمار مولز» 2.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.94%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 2.47% معززاً بمكاسب «دبي للاستثمار» بنسبة 3.25%، و«سوق دبي المالي» 0.29%، و«شعاع كابيتال» 0.355%. وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.24%، متأثراً بنزول سهم «دبي الإسلامي» 0.2%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.45%، في وقت ارتفاع «جي إف إتش» 9.64%. ونزل قطاع النقل بنسبة 2.47%؛ نتيجة تراجع سهم «العربية للطيران» 0.8%، و«أرامكس» 3.37%، و«الخليج للملاحة» 4.8%.

واستقطب سهم «إعمار العقارية» أعلى نسبة تداولات في أسبوع بسوق دبي بقيمة 124.37 مليون درهم، مغلقاً عند 4.42 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 110 ملايين درهم، وأقفل سعره عند 4.97 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات وصلت إلى 92.5 مليون درهم، وأغلق عند 0.93 درهم.وبشأن التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، ظلت الصدارة ل «أبوظبي الأول» بقيمة 232.86 مليون درهم، مغلقاً عند 13.9 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 186.3 مليون درهم، وأقفل عند 8.75 درهم، ثم سهم «دانة غاز» بسيولة قدرها 79 مليون درهم، مغلقاً عند 0.948 درهم.

وسجل سهم «المدينة للتمويل» الارتفاع الأسبوعي الأكثر بنسبة 10.84% مغلقاً عند 0.225 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش»، وزاد بنسبة 9.64% إلى 0.93 درهم، ثم سهم «ديار»، وصعد بنسبة 5.7% وأغلق عند 0.315 درهم.

أما من حيث الأكثر تراجعاً، جاء في المقدمة سهم «الاستشارات المالية الدولية» منخفضاً بنسبة 10.8% ومغلقاً عند 0.289 درهم، ثم سهم «المصرف الخليجي التجاري»، وهبط بنسبة 9.68% إلى 0.55 درهم، تلاه سهم «اكتتاب»، وهبط بنسبة 9.5% وأغلق عند 0.18 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أسبوع بأبوظبي، سهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة ارتفاع 28.3% وأغلق عند 1.36 درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية» مرتفعاً 13.89% إلى 4.1 درهم، ثم سهم «بنك أم القيوين الوطني» وصعد 11.9% إلى 2.35 درهم.

وعلى العكس، انخفض سهم «أكسا للتأمين» بنسبة 18.67% مغلقاً عند 0.366 درهم، تلاه سهم «الوثبة للتأمين» ونزل بنسبة 9.86% وأغلق عند 10.42 درهم، ثم سهم «أبوظبي لمواد البناء» الذي نزل أيضاً 9.86% وأغلق عند 0.393 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 43.27 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 43.27 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 15.93 مليون درهم محصلة بيع العرب، و24.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و2,65 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق دبي فقط، كان التوجه الشرائي للمستثمرين الخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ 96.26 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.85 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و70.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 96.26 مليون درهم محصلة بيع، منها 13.29 مليون درهم محصلة بيع العرب، و83 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 97.8 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 17.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و80.37 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 97.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و95 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز» و«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دانة غاز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي الأول» و«داماك العقارية» و«الدار» و«اتصالات».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 32.4 مليون درهم محصلة بيع.بدورهم، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي ب32.4 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في دبي ب47 مليوناً.